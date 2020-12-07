搶攻耶誕與跨年節慶餐飲和旅宿度假商機，台北大直英迪格酒店推出4大優惠促銷方案，除包括餐飲與住房優惠，並可搭配跨年派對歡度節日。

大直英迪格店4大節慶促銷方案包括：

1.聖誕跨年套餐：每人3980+10%，於12/24、12/25、12/31供應，供餐時段無限暢飲天然氣泡礦泉水或天然礦泉水，飲品全系列含酒精性飲料皆享五折優惠。

2.閃亮2021跨年派對：每人1,980元，12月17日（四）前買10送1。

3.任選12月24或25日入住的「聖誕佳節」住房專案，內容包括2份聖誕跨年套餐、豪華客房入住一晚與雙人豐盛早餐，再加送價值2,750元的義大利氣泡酒一瓶，聖誕佳節專案價9,600元，含稅與服務費。

4.閃亮2021住房專案：透過IHG官網或專線訂房，選擇房型後於12月31日入住，並確認點選「SHINY 2021」住房專案，即可以「多1元多1晚」的價格連續入住12月30、31日兩晚，並加送「閃亮2021！」跨年派對入場券2張與每日早餐。

台北大直英迪格酒店除了於12月24、25與31日晚餐時段，在館內四樓全日餐廳T. R Bar & Kitchen推出年末饗宴套餐外，12月31日晚間在館內四樓空中露台也將舉辦以酒水無限暢飲、樂團現場表演與塔羅牌占卜的「閃亮2021！」跨年派對（每人1,980元），客人可搭配聖誕跨年相關住房專案，邁向美好新年。

(工商 )