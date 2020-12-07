美國日前宣布制裁多名港府官員，並警告金融機構應停止與受制裁官員往來，甚至傳出最快本週內將再擴大制裁名單，對此香港金管局前總裁任志剛呼籲，應對美國制裁做出最壞打算，並提醒一旦銀行被禁用美元進行外匯交易，堪比金融業核彈，影響至關重大。

香港經濟日報報導，中美緊張關係蔓延至金融層面，任志剛直言，中美如大打金融戰難免對香港造成影響，具體影響仍視乎美國具體做法。他舉例，一旦美國不准香港使用美元，「這個金融『核彈』將對國家、香港造成極大影響」，但他認為美國不至於使出這等方式。

另外，若美國凍結中國所持美國國債，會令人質疑美國是否債務違約；當美國出現債務違約，牽連將十分巨大。目前雖未知道美國會採取什麼行動，但相信港府已作好準備，但任志剛同時呼籲社會要作最壞打算。任志剛又指，如果銀行被禁用美元進行外匯交易將難以「做生意」，惟現時仍不清楚事態發展。

他續指，美國要求美國資金不要投資中概股，對香港有好有壞，例如資金雖可能減少，但可加速中概股赴港上市，有助強化香港國際金融中心的地位；即使中美關係緊張，香港作為國際金融中心依然有發展空間。

至於香港經濟，任志剛形容香港患上「經濟肺炎」，料不會「V形反彈」，相信經濟需時回復正常，而涉及人與人接觸的行業如旅遊、餐飲業料會面對較的寒冬。

(工商 )