一年一度的艋舺青山王祭遶境從4日持續到6日，周末假期整個萬華被各地來的信眾、繞境隊伍塞到水洩不通，且白天繞境還不夠，三更半夜也不放過台北市民，一直放鞭炮吵到附近民眾睡不著，甚至連萬華以外的台北地區、板橋、中和都能半夜聽到鞭炮聲，民眾報警、投訴里長、打爆1999也沒用，睡不著只能狂刷Google一星負評，評價從4星以上刷到剩3.6星。

艋舺青山王祭今年正逢165周年，擴大舉辦祭典，今年特別恭請北港媽祖北上艋舺，廟方盼今年能再現85年前兩位神尊見面的鼎盛人潮，據了解，中南部不少宮廟、陣頭特地北上助陣、相挺，像是白沙屯拱天宮、四湖參天宮、淡水清水巖祖師廟等，臉書「艋舺青山王」更在今天PO文表示，上午7點26分寫下歷史新頁，但卻讓台北的民眾不堪其擾。

艋舺青山王祭白天遶境、晚上夜巡鞭炮、煙火放了3天3夜，還有電音嗩吶、熱舞音樂，民眾無處宣洩全跑到「艋舺青山宮」Google評價刷一星負評，「全都是半夜被吵醒來留言的，報警也沒用，只能任由你們半夜放鞭炮，陋習」、「現在時間1：42艋舺大道鞭炮整排放，根本不用睡，隔音窗都擋不住」、「廟會擾民，連板橋中和都能半夜聽到鞭炮聲」、「夜巡非常擾民，8+9不用上班，怎麼不去總統府放炮啊！」、「吵死了，半夜還在吹嗩吶，覺得別人都不用睡覺」、「我們尊重信仰，但是沒人在半夜2-3 點放鞭炮的」。

除了大型遊覽車影響交通，萬華不少居民抱怨，外地人不懂得尊重當地社區，不只放鞭炮，還亂丟垃圾，導致噪音、環境汙染，「很厲害 吵到隔壁的板橋到早上四點還在鞭炮」、「這位神明應該不知道禮拜一要上班」，到現在還是不停有民眾留言負評，怒火還沒消，評價持續下滑。

艋舺青山宮Google評價被民眾從4星以上刷到剩3.6星。(翻攝自Google)

(中時新聞網)