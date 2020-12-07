知情人士周日透露，Airbnb打算調升股票首次公開發行（IPO）的目標價格區間至介於每股56至60美元，凸顯出對這檔新股票的需求之熱絡。

這家總部位於加州的線上民宿租賃公司上周二宣布股票首發價格區間訂於每股44至50美元。消息人士表示，Airbnb周一可能在公開文件中，向投資人說明上修後的股票發行價格區間。

若以新價格區間最高值估算，Airbnb將售出31億美元股票，並將擁有一個達到418億美元的完全稀釋估值，包括選擇權與限制性股票等證券在內。

這個估值遠遠超出該公司4月進行私募籌資時的身價（180億美元），當時正逢美國才剛爆發新冠肺炎疫情。418億美元的估值也將超出疫情爆發之前，該公司上一次於2017年進行募資時的身價（310億美元）。

Airbnb將於12月10日在那斯達克證交所首度上市，將成為今年最備受期待、規模最大的IPO之一。

今年是美國股票首發上市的豐收年，華納音樂（Warner Music Group）、以大數據分析聞名的Palantir Technologies，以及雲端儲存公司Snowflake，都已在近幾個月掛牌上市。食品外送服務新創公司DoorDash上周五亦調升其IPO目標價格區間。

(時報資訊)