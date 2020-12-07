台揚(2314)2021年拚營運反轉，包括有5G O-RAN趨勢外，還有低軌道衛星也將隨著5G的普及，需求攀升，將成為台揚營運動要動能。

樂天電信為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN或稱O-RAN)的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，因此，樂天電信找上台廠的廣達、智邦、中磊、立端(6245)、台揚等廠商合作，廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器，智邦供應其高階100G交換器、中磊(5388)供應其Small Cell、台揚供應5G基地台的RRH(Remote Radio Head)、廣達(2382)又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電(6416)等廠商，在OpenRAN 5G專網架構之下，電信運營商(Service Provider)角色更顯重要，與Servive Provider關係密切之台系網通廠商將成為趨勢受惠業者，據悉，台揚對北美、義大利4T4R、8T8R、MU-MIMO的5G基地台天線設計上業已開始出貨5G O-RAN的RRU產品，隨著5G基地台RRH需求提升，台揚為受惠廠商。

分析師表示，因為OpenRAN聯盟目標希望能夠在OpenRAN生態體系中，為電信營運商提供4G、5G 網路RU設備，而新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構，能夠讓電信系統營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

另外，台揚另一股動能來自於低軌道衛星，低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，解決通訊上死角問題，Space X已於2020年7月底提出營運申請，最快年底低軌道衛星正式商轉，整體2020年預計發射衛星數量約達1000顆，相對應的500萬個地面接收站，台揚也將為受惠廠商。

(時報資訊)