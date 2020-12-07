新疫情時代下，烘焙產業與消費發展出新常態，南僑(1702)推廣烘培料理化的新主張，將料理的觀念、手法、技巧等，導入烘焙經營，此次推出210項烘培料理化的產品。南僑集團會長陳飛龍說，台灣技術夠，可用全世界的原料，也可以做到全世界水準的餐飲，希望能用中國傳統優美的膳食，在烘培業裡出現新的產品，集團第一步把烘培原材料做到符合國際標準，第二步是介紹給所有的人使用，第三步則是讓它餐飲化，讓大家更方便的食用。

面對後疫情時代，南僑提出翻轉疫情的新烘培對策，現在健康、美味、便利成飲食的關鍵要素，面對競爭激烈又多變的市場環境，南僑NEBOS烘培油脂系列與各地素材共創烘焙料理平台，所謂烘培料理化是將料理的手法和技巧應用在烘焙研發制程中，其中烘培食材的選擇與搭配，是創作烘培品的關鍵因素。

南僑烘培料理化體驗平台，在創造特色素材料理價值方面，分為三大項包括健康養生素材、地方特色素材烘培應用及VEGAN素烘培提案。另外，烘培餐飲化複合式經營模式，除了有潮流頂級吐司系列發表，還有烘焙早餐吧料理化組合。在料理手法與烘培應用技巧上，有星級料理的烘焙應用、類油炸手法烘培應用和簡易快速變化料理麵包。

南僑指出，目前烘培業市場環境的現況，全球疫情影響加速食品產業及消費市場變化，全球原物料供需變化多端及國際行情趨升，而經濟也影響了消費意願，軟硬體經營成本提高，線上和線下全通路競爭，烘焙研發與人力須快速反應場需求與消費者喜愛。

(時報資訊)