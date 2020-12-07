彰化市為歷史悠久的文化古城，還有全臺唯一活的鐵道資產「扇形車庫」，有「火車頭旅館」之稱。（台鐵提供／吳敏菁彰化傳真）

交通部觀光局延續以小鎮在地特色推廣臺灣魅力，2021年再選出30個經典小鎮，，彰化縣政府推薦「三多小鎮的社頭鄉」、「海牛文化的芳苑鄉」、「全台唯一活的鐵道資產彰化市」與「全臺酒莊密度最高的二林鎮」，4個鄉鎮一舉入選2021經典小鎮，是全國入選最多的縣市。

交通部部長林佳龍表示，臺灣經典小鎮連續舉辦3年，共遴選出百大、百款特色小鎮，未來3年將協助小鎮提升軟硬體設施及行銷，透過環島鐵路網、自行車，走入山林、海洋，深入原住民部落及客家庄，深度旅遊臺灣。

社頭有三多特色，清水之森溫泉和露營區明年將開放，是彰化東南角一大亮點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

社頭鄉長劉錦昌說，社頭鄉素有「芭樂王國」美名，出產水晶芭樂及珍珠芭樂，二次大戰後更開啟「襪子的故鄉」序幕，造成到處是董事長的景象。社頭還有許多景點值得遊玩，透過小旅行活動，走讀社頭，品嘗地方小吃及探訪私房景點。

芳苑鄉主任秘書王文欽表示，芳苑鄉擁有西濱海岸黑色大地魅力，「海牛文化」是彰化縣的重要無形資產，開拓潮間帶生態旅遊、採蚵體驗等，成為芳苑生態旅遊的獨特之處。另外「王功漁火」曾是彰化八景之一，王功海岸更是有豐富的生態人文景觀。

彰化市長林世賢指出，彰化市為歷史悠久的文化古城，還有全臺唯一活的鐵道資產「扇形車庫」，有「火車頭旅館」之稱。還有知名小吃，例如肉圓、爌肉飯、蛤仔麵等，是個新舊並存的小鎮，擁有豐富自然景觀、歷史文化古蹟、廟宇文化、小吃文化等，值得深度品味的好地方。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮是全臺酒莊密度最高的地方，也是全臺蕎麥重要產地，加上紅薏仁，形成「二林三寶」名號。每年3-4月的木棉花道、9-11月的美人樹花海、12月的蕎麥花海，為二林鎮抹上自然繽紛色彩，歡迎大家來二林鎮品酒賞花，體驗二林魅力。

彰縣府城市暨觀光發展處表示，2019年彰化的鹿港、田尾、2020年彰化的田中、二水皆入選經典小鎮。在交通部觀光局2019-2011年授證的100個經典小鎮中，彰化縣就達8個，縣府已開始整合這些小鎮的社區與觀光資源，積極與旅行社、鄉鎮公所、農會、商圈及社區發展協會等規劃小鎮慢旅遊程。

(中時 )