談戀愛是兩個人的事，結婚則是兩個家庭的事，一段感情要步入婚姻需要協調非常多。一位男網友日前在網上訴苦，他與女友將步入婚姻，對方母親卻要他簽下內容荒唐的「婚前協議書」，雙方家長也為此鬧得不愉快，原PO心超累也不曉得這段感情該如何解。

一位男網友6日在臉書專頁《靠北女友my girl》中匿名投稿，內文寫道他與女友交往三年論及婚嫁，雖然先前就知道女友相當聽她母親的話，卻萬萬沒想到，女友拿出了準岳母列好的「婚前協議書」要原PO簽下，準岳母才會答應嫁女兒。

婚前協議書內容包括「待男女雙方婚後，所有支出由男方全額負擔」、「女方工作收入歸女方，男方不得要求使用」、「婚後女方可共享男方名下財產，離婚後亦可得到一半權益」等，原PO看完後直接表明無法接受，但女友卻回應，這只是讓媽媽安心的程序，並承諾婚後不會這麼做。

原PO在當時將協議書帶回家中給母親看，母親看完後將內容修改為，「男女雙方家庭負擔由兩人薪水共同支付，每月剩餘金額依收入按比例退還雙方，由雙方各自運用，不得過問」等。並將新版本轉交女友，卻從此無下文。

直至最近雙方家長見面討論婚禮細節，婚前協議書一事又再次被提起，雙方爭執不下最後不歡而散，最後原PO的母親看不下去兒子被欺負，要求他與女友分手。原PO在文末無奈寫下，「我很愛我女友，但我也無法接受他媽媽的條件，我真的要去分手嗎？」

文發出後，吸引千位網友熱烈回應，「不該用條件來約束婚姻！怕東怕西就不要結最好！」、「不是給不了，只是要的太理所當然，讓人很不舒服。」、「男方媽媽改得剛好而已不過份」、「你是遇上土匪吧」、「對方媽媽哪是協議書，是賣身契，千萬別簽」；也有網友大讚原PO媽媽，「妳媽是對的」、「你媽公道又客氣了」、「我覺得你有一個很明理的媽媽」。

(中時新聞網)