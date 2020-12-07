近日美國總統當選人拜登接受媒體訪問表示，將確保美國國內投資優先策略，在那之前不會和他國簽貿易協議。民眾黨今日發出聲明表示，拜登的一席話，證明了民進黨從今年8月以來宣稱，進口萊豬將有助於台灣對外貿易的協議，是膨風、不切實際的。

拜登接受《紐約時報》專欄作家弗萊德曼專訪時表示，將確保美國優先的策略，讓先進製造業（能源，生物技術，先進材料和人工智能）及尖端研發投資美國，在此之前不會與任何國家簽訂任何貿易協議。

民眾黨表示，民進黨政府要誠實面對國際經貿局勢，誠實面對國人對萊豬進口的疑慮，給予完善的配套措施；沒有理由在任何貿易談判都還沒有可能之前，台灣就自己把談判底牌掀出來，更何況還是以國人健康風險為代價。

民眾黨指出，國防部在11月底，都可以向美方表示，我方無意增加軍售，代表台灣是可以向美方合理說明貿易及採購問題的，那為何萊豬議題不能比照辦理呢？這也會讓國人聯想到，即將叩關的日本核食，台灣至今仍沒有科學的實驗和檢測機制，民進黨政府難道有可能也先承諾對方，再向國人宣稱，這是為了加入CPTPP呢？

民眾黨表示，民進黨政府至今仍針對萊豬進口議題「做半套」，完全沒有達到一般民眾所期待的「源頭管理、明白標示」，政府應該儘速完備相關管制措施，給國人一個安心的答案。

(中時 )