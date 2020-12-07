台中男駕車衝撞民宅 倒了半片牆 13:272020/12/07 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子駕車衝撞民宅，致民宅外牆倒了一半。（摘自臉書〈梧棲串起來〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市39歲蔡姓男子今天早上9時許駕駛小客車要去上班，他沿梧棲區居仁街居仁街西行，在梧北路口時竟衝撞路邊民宅，致外牆倒了一半，所幸未波及住戶，蔡男自述當時要轉彎，因方向盤卡死而釀禍。清水交通分隊表示，該交通事故造成民宅毀損，駕駛手、腳擦傷，無酒精反應，目前正在釐清案情中。 大貨車遭國光號撞下國1邊坡 司機卡駕駛座消防吊掛救援 自小客車國道中線突故障 釀4車追撞事故、2人送醫 (中時 ) #民宅 #駕駛 #交通 #事故 #清水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 主人揪浴室洗澡 戲精貓震驚扶牆「站立倒退嚕」 09:412020/12/07 萌寵 為索討30萬債務 3男當街攔車亮槍 11:312020/12/07 社會 嘉義男子開車載人妻惹爭議 撞死人夫判囚11年定讞 11:352020/12/07 社會 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 04:092020/12/07 社會新聞 台中警耳朵遭虎頭蜂啃下一塊肉 專家曝吃人肉原因 13:512020/12/07 生活 福斯估2025年開始銷售自駕車 09:152020/12/07 財經 艋舺青山宮遶境鞭炮「白天炸到黑夜」！吞959張交通罰單：明年一定改 16:502020/12/07 社會 鬧3天被罵翻！遶境成亂源 青山宮回應了 14:392020/12/07 生活 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 正妹大崩潰！失蹤「姐夫」竟被阿爸拿去做這檔事 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 大胸長腿人妻天天想要 大13歲老公1週只哈1次好哀怨 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。