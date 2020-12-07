台中市39歲蔡姓男子今天早上9時許駕駛小客車要去上班，他沿梧棲區居仁街居仁街西行，在梧北路口時竟衝撞路邊民宅，致外牆倒了一半，所幸未波及住戶，蔡男自述當時要轉彎，因方向盤卡死而釀禍。清水交通分隊表示，該交通事故造成民宅毀損，駕駛手、腳擦傷，無酒精反應，目前正在釐清案情中。

大貨車遭國光號撞下國1邊坡 司機卡駕駛座消防吊掛救援
自小客車國道中線突故障 釀4車追撞事故、2人送醫

(中時 )

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