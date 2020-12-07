台中市39歲蔡姓男子今天早上9時許駕駛小客車要去上班，他沿梧棲區居仁街居仁街西行，在梧北路口時竟衝撞路邊民宅，致外牆倒了一半，所幸未波及住戶，蔡男自述當時要轉彎，因方向盤卡死而釀禍。清水交通分隊表示，該交通事故造成民宅毀損，駕駛手、腳擦傷，無酒精反應，目前正在釐清案情中。

(中時 )