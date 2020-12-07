「高雄市體感科技園區計畫」培育的樂齡製造公司，成功研發新世代的AIoT（人工智慧物聯網）產品，並在高雄經發局與資策會的媒介之下，結合丁丁藥局這家社區藥局連鎖體系，要共同打造銀髮族的社區一條龍保健服務。

高雄經發局7日指出，高市府自3年前開始，推動「高雄市體感科技園區計畫」，並成立KOSMOS體感奇點，透過前店（奇點站）、後廠（奇點艙）雙軌營運機制，提供新創體感團隊一條龍服務，其中，樂齡智造公司去年起，進駐奇點艙，透過高市府媒合，與在地各大醫療院所、學校及場域合作，針對銀髮族老化、失智、肌少症，結合物理、職能治療和體感科技技術，提供貼近市場的解決方案。

樂齡智造執行長傅緯謙表示，樂齡智造專注於AIoT、以及銀髮族健康促進產品研發，從大型LTPA（Leisure-Time Physical Activity）的智慧認知訓練設備，打造「社區智慧健身房」，到目前最新研發迷你版的Me-SODA，讓長輩們在家也能輕鬆動動手指，促進血液循環。

他說，Me-SODA搭配手機APP，還能切換反應力、注意力、協調力、記憶力等7種不同模式，並紀錄使用狀況、分析結果，還能連線AI雲端治療師，提供課程方案，針對個人能力差異，精準有效率地進行訓練，是跨世代的全新健康促進產品。

樂齡製造公司在高雄市政府經發局與資策會媒合之下，與丁丁藥局策略合作，丁丁藥局表示，丁丁以婦嬰用品出發，近年來因應老年化社會，逐步佈局長照市場，包含輔具申請服務、營養品、訓練器材等，今年與樂齡智造策略合作之後，北、中、南共7家門市，將上架樂齡製造的Me-SODA產品，未來也將評估引進LTPA智慧認知訓練設備，讓社區長輩能就近到丁丁運動、減緩老化，並即時檢視成果，搭配治療師建議選購合適的營養補充品，打造一條龍的社區健康促進服務。

(工商 )