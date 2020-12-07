思科IEEE全球通訊會議（IEEE Global Communications Conference 2020）今（7）日正式開跑，今年會議將以5G核心網路技術為主軸，展示三大亮點，包括雲端原生電信雲（Cloud-Native Telco Cloud）解決方案、5G企業網路以及網路安全解決方案，期盼在5G發展迅速的台灣市場中，攜手體現5G在各領域的佈署與應用。

思科IEEE全球通訊會議（IEEE Global Communications Conference 2020）7日正式登場，將分線上座談會和實體展覽兩種形式進行，其中線上座談會的部分將自7日啟動，一路延續到11日止，至於實體展覽則等到8日才對外開放，共展出3天，至10日止。思科指出，今年IEEE全球通訊會議（IEEE Global Communications Conference 2020）將聚焦在最新網路發展趨勢及應用服務上。 思科將於會上展示三大5G網路技術重點，包括透過與日本樂天行動網路（Rakuten Mobile Network）打造業界首創從無線存取網路到核心網路完全虛擬化的雲端無線存取網路（Cloud RAN）的成功案例，分享如何運用雲端原生電信雲（Cloud-Native Telco Cloud）解決方案，以網絡功能虛擬化基礎架構（NFVI）、編排協作（Orchestration），以及佈署過程中所建立的設計原理、架構和科技設備，成功協助日本樂天行動網路快速佈署全面虛擬化的5G雲端行動網路，來支援日本樂天雲端平台的網路服務。

同時，思科也會分享與電訊公司T-Mobile合作，打造世界首個可以覆蓋整個國家的5G獨立網路（5G Standalone, SA）。這個新的5G獨立組網將T-Mobile的5G覆蓋範圍擴大了30％，可以覆蓋130萬平方英里，超過7,500個城市將近2.5億的人口。活動參與者可以從思科攤位了解這種5G獨立組網涉及的網路技術。 此外，思科也將揭曉團隊如何以5G企業網路，協助不同產業優化網路環境，包括電信業、製造業、汽車及醫療產業，有效改善網路頻寬、延遲性等問題。再者，思科會分享針對5G網路安全性的策略方案。隨著5G的應用普及，資安風險也將隨之而來，思科資安策略將提供企業完整的可視性，偵測網路威脅、提供隱藏威脅分析，並以解決方案有效緩衝網路攻擊。例如，思科推出的Secure X原生雲端資安平台，針對5G架構下的資安產品提升可視性，並搭配數據分析功能，有效提升網路威脅管理效率。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，作為全球網路科技應用與數位轉型領導品牌，思科致力以5G網路技術協助政府與企業開創更多可能性，今年8月思科攜手經濟部工業局與資通訊台廠夥伴打造5G開放架構網路平台，提供台灣企業一個國際標準規格的5G開放核心架構，讓更多製造與加值夥伴得以加入這個生態系統。未來，思科將持續與台灣夥伴合作，開拓更多市場與商機，站上全球5G網路產業的浪頭。

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