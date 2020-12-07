浩子與乱彈阿翔首唱男男戀歌曲。（時代創藝提供）

浩子苦等幾十年日前終於推出《共你惜惜》個人台語專輯，他包辦10首詞曲創作，邀來謝銘祐與乱彈阿翔雙金曲製作人聯手打造，乱彈阿翔不只擔任製作人，也獻聲與浩子唱出男男戀的歌曲，新專輯近日推出登上KKBOX的點播新歌排行榜，讓浩子喜出望外地抓著工作人員喊「這是真的嗎」？

其實浩子之前邀乱彈阿翔幫忙製作首張個人創作專輯，對方剛開始以為只是製作單曲而爽快答應，後來發現浩子竟是要打造一張專輯，乱彈阿翔被浩子的野心與企圖心感動到，決定情義相挺唱出代表男男戀心情的〈沙漠玫瑰〉，乱彈阿翔從沒唱過如此情愛關係的情歌，內心雖覺得彆扭，但還是一口答應說：「遇到浩子我真的是拿他沒辦法。」

〈沙漠玫瑰〉是一首浩子從北非突尼西亞帶回來的創作，沙子與水兩種原本不可能在一起的物質形成的結晶體，當地人稱做沙漠玫瑰，浩子想藉由沙漠玫瑰來闡述一場不可能有結果的愛，彼此內心的掙扎與抒發，也希望能藉由這首歌照顧到那些他比較少為他們發聲的族群。浩子笑說：「找翔哥唱其實就是一個突然的靈感，因為他有一頭飄逸長髮，很符合這首歌給人的想像。」乱彈阿翔從歌曲的配唱到拍攝MV，都會下意識地避開與浩子對看，浩子也會故意去鬧翔哥說為什麼不正眼看他，讓翔哥心急大喊「我Rocker耶，唱這歌真是有點尷尬」。

(中時 )