萊豬行政命令強送院會 國民黨痛批民進黨：違法表決、會議無效

立法院經濟委員今(7)日續審萊豬行政命令，民進黨立委在混亂中以人數優勢表決審查全案送交院會，國民黨立委痛批違反議事規則，藍委會後召開記者會，將在周三(9)提出今天的會議「違法表決、會議無效」。

立法院經濟委員會今天繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

國民黨團總召林為洲表示，今天經濟委員會、5個委員會聯席審查進口萊豬的行政命令，主管機關農委會、主委陳吉仲主委也到現場，本來4個提案中，民進黨有2個提案要通過這個行政命令，國民黨則有2個提案反對，第一個提案就是要求暫緩這個行政命令，再來就是要經過公投才來決定這2個提案。

林為洲指出，今天有27個附帶決議案，包含針對進口美豬的標示、完整查廠等，他說，昨天其實已有黨團協商，都同意今天充分討論發表意見，「執政黨敢做敢當，就要辯護啊！」

他說，民進黨先提案全案保留出委員會，又提案要求停止討論，明顯程序瑕疵，再來主席宣布休息10分鐘，結果才休息幾分鐘就匆匆表決，「這個去調錄影帶都知道了啦。」

林為洲進一步指出，平常討論法案或是討論附帶決議，行政機關對於是否能做到、是否要修改文字都要回答，結果今天不敢為自己的政策辯護，因此國民黨主張今天的會議無效。

國民黨立委楊瓊瓔指出，經濟委員會9點開會，會議中有14名委員登記發言，竟然在發言前民進黨就提案停止討論；當國民黨團台下提出程序問題時，主席非但不處理，反而休息3分鐘後就在混亂當中進行表決，議事組人員沒有按鈴、沒有就位，有些委員甚至還沒回來，「請問是在表決什麼？」「一個國會的殿堂可以如此嗎？」

民進黨立院黨團總召柯建銘回嗆，什麼時候開會是由主席裁決，今天國民黨在幹什麼「實在看不懂」，強調民進黨是「直球對決」解決這事情。

(中時 )