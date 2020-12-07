學術研究機構「國際理論物理中心」(ICTP）傳出以聯合國新規定為由，拒絕我國人報名ICTP主辦的線上研討會，外交部今天已指示相關駐處與ICTP交涉，並表達我國嚴正立場。外交部呼籲ICTP應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業。

台灣學界近日傳出，有學者申請ICTP線上「系統生物學研討會遭到回絕，主辦單位表示，根據聯合國新規定，所有聯合國教科文組織（UNESCO）轄下所辦的活動，不能接受台灣人參加。

外交部發言人歐江安表示，外交部已經指示相關駐處與ICTP交涉，瞭解實際狀況並表達我國嚴正立場。外交部也呼籲ICTP應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業。

目前ICTP所在的義大利政要及學術界友人也予我聲援，向ICTP表示關切，籲請摒除歧視、秉公對待我國人。外交部指出，包括聯合國教育、科學文化組織（UNESCO）在內的聯合國機構在中國施壓下，長期不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動，更將無理打壓作為延伸至學術活動，令人深感遺憾與不滿。

外交部除將繼續向聯合國體系抗議並要求改正之外，也將持續爭取更多的國際支持，共同敦促聯合國改正其不當作為。

(中時 )