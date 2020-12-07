來自南非的喬森因工作關係居留台灣，日前小孩出生，急著要幫孩子註冊外籍人士新生兒相關證明，雖有醫院出生證明，但非警察所屬業務，所幸值班台蕭姓女警英文流利，協助上網查詢，POLICE STATION包括移民署，連絡後讓喬森至正確業管機關完成開立證明後，順利到南非在台辦事處幫孩子辦護照。

文昌派出所指出，南非外籍男子表示需要警方，開立剛出生孩子的居留證明，因不諳中文全程使用英文與警方對話，蕭姓女警英文也會通，告知男子該證明文件非警方業管業務，並協助這名外籍人士與移民署取得聯繫。

南非的喬森聽完後表示，因查詢的網站內容，內容為南非辦事處所發布，雖指出需至POLICE STATION註冊開立證明，就認為是警察單位，但蕭姓女警告知POLICE STATION也包含移民署；並致電移民署電話告知民眾辦理程序。

蕭姓女警指出，從小熱愛英文，昔日到過杜拜、歐美國家自助旅行，累積提升英語口說能力，因此對外籍人士使用英文溝通也能對答如流，累積一些基礎外語能力，果真在為民服務時派上用場。

(中時 )