伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月底遭暗殺，伊朗官方6日指出，這起暗殺行動主要由衛星遙控一支具備人工智慧（AI）及人臉辨識能力的機關槍進行。

有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月底遭暗殺，伊朗官方昨（6）日公開更多細節，指出這起暗殺事件使用了高科技，主要由衛星遙控一支具備人工智慧（AI）及人臉辨識能力的機關槍進行。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗核子科學家法克里薩德的座車於上月27日下午從德黑蘭前往東部的阿布薩市（Absard）途中遭狙殺身亡，伊朗媒體昨日引述伊朗軍方說法指出，兇手使用具備人工智慧及人臉辨識功能、並且由衛星控制的機關槍刺殺法克里薩德。

具半官方色彩的伊朗學生通訊社（Iranian Students News Agency）引述伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps，IRGC）發言人夏立夫（Ramazan Sharif）的說法指出，這起暗殺行動由「衛星裝置引導的先進電子工具」進行。

另根據伊朗官媒「青年記者俱樂部」（Young Journalists Club）、半官方的梅爾通訊社（Mehr news agency）報導，伊朗革命衛隊副司令法達威（Ali Fadavi）表示，這起暗殺行動也使用了人工智慧與人臉辨識技術，衛星控制的機關槍辨識出法克里薩德的臉後拉近鏡頭（zoom in），並且對準他的臉連續發射13槍。

法達威說機關槍安裝在一座Nissan貨卡上，並且「只瞄準法克里薩德的臉」，一旁法克里薩德的妻子並未受傷，她當時距離法克里薩德僅25公分。

法達威說，事發當時法克里薩德的護衛縱身跳過去，為法克里薩德擋了4槍。法克里薩德車隊一共有11名護衛。他說現場沒有任何殺手，「我們檢查過，發現是衛星遠端操控機關槍，現場沒有任何恐怖份子。」

有關法克里薩德被暗殺的過程，先前報導有很大的出入，伊朗記者阿瓦茲（Mohamad Ahwaze）先前在推特爆料，暗殺小組一共有62人，當中12人在現場負責行兇。伊朗官方則指出，是遙控機關槍行刑，伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）更報導，現場找到以色列製武器。

針對伊朗官方宣稱暗殺行動由遠端操控進行，CNN報導，情報與安全專家多對此抱持懷疑態度，3名專家表示，儘管遠端操控有許多優點，但也帶來更多風險，暗殺行動的失誤空間也更窄。尤其，現在確實存在從遠端操控車輛對目標開火的技術，但暗殺團體卻必須偷偷運入通訊設備、衛星接收機、能夠遠端操作的武器等昂貴設備，萬一發生卡彈、通訊失敗等意外，都可能導致整起行動付諸流水，讓昂貴設備棄置現場，等著被伊朗政府接收。

多名伊朗高官指控以色列是暗殺行動背後主謀，不過以色列未承認，至今也沒有任何組織出面承認犯行。

上周，CNN引述一名美國官員指出，法克里薩德遭暗殺背後主謀就是以色列，並過官員並未說明美國總統川普是否事先知情。按照往例，以色列在執行行動前都會事先和美政府分享情報及目標，不過官員不願說明以色列這次是否有事先分享情報。

(中時新聞網)