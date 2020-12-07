金寶（2312）4日召法說會，市場好奇金寶是否已拿下特斯拉執行長馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）基地台組裝訂單，雖然金寶總經理陳威昌未對號入座，不過強調小基站、低軌道衛星、毫米波的佈局金寶都有涉獵，讓市場對金寶前景看好，開盤以12.6元開出後，就直奔漲停，正式宣告法說會行情熱鬧開跑。

5G、6G成當紅炸子雞，現網通與儲存設備營收佔比逾六成的金寶也看好此市場，並積極展開佈局，陳威昌強調，金寶其實早在4G時代就已出貨小基站和通訊設備，未來還將結合光纖做佈局。

陳威昌強調，5G、6G基地台建置量要比4G多一倍，基地台商機可期，而低軌道衛星剛好可以覆蓋死角，兩者相輔相成，金寶在低軌道衛星的佈局也已展開，只是受限於客戶修改設計，現新的生產基地正在做驗證與試產中，內部推估可能要等到明年下半年才會放量。

除了小基站、低軌道衛星外，金寶在毫米波上也有著墨，陳威昌指出，目前毫米波已找到了合作廠商，未來包括模組和產品都會投入生產，新產品將自今年第三季起陸續量產，對明年展望樂觀。

(工商 )