打炒房 內政部：將禁止轉讓紅單 13:342020/12/07 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對蔡政府近期推出許多打房措施，內政部長徐國勇表示，內政部的工作，就是針對紅單進行管理，將要修訂《平均地權條例》，禁止轉讓紅單，正在處理中，條文都出來了，盡快送行政院，院會同意後送立法院審議。 徐國勇也再次呼籲，沒有建照就在賣紅單，違規行為一定處罰，少數影響到多數的建商，應該要自我約制，內政部也會繼續進行無預警的查訪。 內政部修平均地權條例 徐國勇：全面禁紅單轉讓 預售屋紅單 未來禁轉售 (工商 ) #紅單 #內政部 #轉讓 #禁止 #打炒房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融研訓院院長黃崇哲：投資台灣，把錢留下來 重建公債市場時機到了 04:092020/12/07 財經要聞 癮君子亂丟菸蒂 連接22張罰單 04:092020/12/07 社會新聞 純網銀競速 新加坡後來居上 04:092020/12/07 財經要聞 操盤心法－選股不選市 留意業績成長低價股 04:092020/12/07 證券．權證 打房殺手鐧 擬限制私法人購買 04:092020/12/07 財經焦點 泰安產險年終回饋 網路投保抽好禮 04:092020/12/07 投資理財 高嘉瑜剪髮逆齡 被拱直播整理房間：很多不能曝光的隱私 11:282020/12/07 政治 估達53萬9,000人 美新冠死亡數 明年4月前將倍增 04:092020/12/07 全球財經 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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