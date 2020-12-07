針對蔡政府近期推出許多打房措施，內政部長徐國勇表示，內政部的工作，就是針對紅單進行管理，將要修訂《平均地權條例》，禁止轉讓紅單，正在處理中，條文都出來了，盡快送行政院，院會同意後送立法院審議。

徐國勇也再次呼籲，沒有建照就在賣紅單，違規行為一定處罰，少數影響到多數的建商，應該要自我約制，內政部也會繼續進行無預警的查訪。

(工商 )