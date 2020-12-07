「甜蜜天后」王心凌明年1月2日將帶來「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」於台北小巨蛋登場。然而經典歌曲無數的她，心裡其實有一份既私藏又真心的歌單，一些較少演唱甚至沒有公開演唱過的歌曲，如今終於實現願望，在昨(6日)晚直播的TME Live 超現場Cyndi 王心凌「私．心」線上音樂會與大家分享，透過騰訊音樂娛樂集團旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌線上直播，近500萬人在線觀看。王心凌表示，「其實每一張專輯都有一些歌，我自己很喜歡，只是當時沒機會選做主打，自己覺得挺可惜的，所以想利用這次的線上音樂會跟大家分享。」

王心凌首先帶來第8張《黏黏》專輯的〈黏黏黏黏〉以及第4張《Cyndi With You》的〈想和你〉，她和線上的觀眾朋友打招呼，「好久沒跟大家見面了，很開心透過 TME Live 超現場，以線上音樂會的方式跟大家見面，剛剛唱的兩首歌曲，其實都算是主打，在聽完比較熟悉的歌曲後，下一首真的就是首唱囉！希望你們會喜歡。」隨即帶來第一次公開演唱，收錄於第6張專輯《Fly Cyndi》的歌曲〈日落前七分鐘〉。

這次歌單裡〈黏黏黏黏〉、〈衣櫥的秘密〉來自王心凌的創作，她表示自己寫的歌都偏可愛，應該是內心住了一個小女孩，但也自覺很久沒寫歌了，希望很快能有自己的創作帶給大家。她緊接演唱〈沉睡的森林〉、〈第一次愛的人〉，表示原以為這些非主打歌，會讓現場很冷靜，但有偷瞄到工作人員跟著一起唱，還跟著搖擺，她覺得非常開心，有些歌以前年紀小認識比較淺，現在反而更能詮譯得宜。

王心凌近期忙於籌備明年1月的個人演唱會，而今年推出《My! Cyndi!》極精選在2020年是很好的陪伴，把演唱會送給大家，未來也希望很快能有機會把演唱會帶到更多的地方。被問到一直保持充滿少女感的秘訣，她笑言自己沒有刻意保持，謝謝媽媽生的好，以及靠對的保養和運動提高基礎代謝率；一路一直在學習成長，也越來越喜歡現在成熟自在的生活，她笑言，一個人的生活打蟑螂她倒是不怕，反而是換燈泡可能要call out大樓的管理員。

她也分享近況表示已經有在收新歌，但目前最重要是把演唱會做好，希望明年能推出新專輯，但因為粉絲們追新作追的很緊也很嚴格，所以她改打安全牌開玩笑地說：「新專輯3年內一定會有。」至於好久沒演戲的她，這幾年都專注在唱歌，但覺得可以開始詮釋成熟的角色，甚至像「My! Cyndi!」串燒組曲MV裡挑戰小媽媽的演出；她也不忘透過這次的線上音樂會提醒幫她寫過像是〈當你〉等經典歌曲的JJ林俊傑，該再幫她寫歌囉！

王心凌昨晚舉行TME Live 超現場「私．心」線上音樂會。（環球音樂提供）

王心凌昨晚舉行TME Live 超現場「私．心」線上音樂會。（環球音樂提供）

王心凌昨晚舉行TME Live 超現場「私．心」線上音樂會。（環球音樂提供）

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