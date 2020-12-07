5年投入80億 蔡政府成立量子科技國家隊

面對即將來臨的量子新世代，為加速提升我國量子科技的實力，科技部、經濟部、中央研究院等共同規畫國家隊計畫，預計5年總投入約80億元，讓台灣在國際上繼半導體產業之後，持續在未來量子世代佔有關鍵角色。

近年全球量子科技技術蓬勃發展，世界各國亦投入大量資源研發，由於量子電腦比起傳統電腦擁有極強大的運算力，未來量子技術將對資安、產業、金融與國防等面向產生極大的衝擊。

科技部吳政忠部長表示，將以國家層級角度出發，跨部會共同規畫下階段大型量子科技計畫。藉由跨部會合作，共同發展量子元件製程，研發面向將聚焦於「量子元件」、「量子電腦」、「量子演算法」及「量子通訊」等之技術項目或跨項目整合發展，打造最適合台灣發展的路線。

科技部將整合產學研發能量，投入資源於未來量子新世代，目前規劃重點有：一、整合研發能量，組成跨領域國家隊，開發量子電腦與量子通訊硬體關鍵技術；二、設置包含量子理論與軟體技術之共同研發平台，開發量子運算與量子密碼在資安、金融、產業乃至於國防之應用技術；三、跨學研單位合作，包含中央研究院、大專院校及產業攜手合作，建設尖端量子技術核心設施，作為國家級量子研究基地。

四、結合產業強項，研發量子科技關鍵零組件以及模組開發，建置數位退火系統，提供產業升級動力；五、建立產業交流合作平台，促進學研產業資訊交流，橋接產官學合作；六、厚植我國量子世代軟硬體技術研發人才，因應台灣量子世代所帶來的變革；七、推廣量子科普教育，讓台灣社會大眾能對量子科技有所認識，並鼓勵更多的年輕學子投入量子科技研究。

科技部次長林敏聰表示，量子科學等基礎研究往往需深耕多年，短期內未必能夠立即獲利，但卻是國家技術與產業能否持續升級的關鍵。以量子科技為例，唯有將其中的關鍵技術確實掌握在自己手中，台灣在全球量子科技競爭中才能佔有一席之地，並生生不息地引領科技創新。

(中時 )