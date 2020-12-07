美國多家媒體今天報導，總統當選人拜登（Joe Biden）計劃提名加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）擔任衛生及公共服務部部長，為他愈來愈多元的內閣名單再添拉丁裔成員。

法新社報導，貝塞拉過去代表洛杉磯在美國眾議院當了12任議員，大力為拉丁裔權益發聲，也強力捍衛前總統歐巴馬的健保計畫；「歐記健保」受到現任總統川普和共和黨人猛烈抨擊。

國家廣播公司（NBC）、紐約時報和幾個其他新聞機構今天引述接近拜登的消息人士，披露拜登有意提名62歲的貝塞拉出任衛生部長。

副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）2016年當選聯邦參議員後，貝塞拉便接替她出任加州檢察長。貝塞拉擔任加州檢察長任內，也在聯邦最高法院中捍衛移民權益、俗稱「追夢人」計畫的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）。

根據紐時指出，在拜登提名貝塞拉的消息曝光前，才傳出國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）抱怨新內閣缺乏拉丁裔成員。拜登先前已宣布由出生古巴的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部長。

若消息屬實，貝塞拉將在美國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中扮演至關重要的角色。

據路透社報導，美國正苦於對付捲土重來的COVID-19疫情，不僅單日新增病例創下新高，近來每日病故人數也都在2000人以上。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國迄今總計有1475萬316人染疫，28萬2236人病故。美國正在準備大規模疫苗接種計畫。

一名熟悉相關人事決策的消息人士透露，拜登最快7日就會宣布貝塞拉的人事案。拜登上週已任命一些衛生團隊的高階成員，預料本週將公布完整團隊名單。

加州長堤（Long Beach）市長、貝塞拉和拜登的長期盟友賈西亞（Robert Garcia）說：「拜登信守讓內閣體現多元性的承諾。」

拜登已邀請國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長、川普疫情小組成員佛奇（Anthony Fauci）繼續留任政府首席醫療顧問。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1091207

(中央社)