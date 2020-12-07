全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)從訂車到交車一般需1至2個月時間，但他們有產品比車更慢。特斯拉７月時發售限量版短褲，每件售價69.420美元(約1981台幣)，還是很快被搶光，不過直到現在還是有很多人還沒拿到貨。有匿名消費者向媒體抱怨：「只是條短褲為什麼5個月內交不出來？特斯拉拿那麼多錢幹什麼？」

這條紅色短褲正面有特斯拉logo，背面的S3XY分別代表特斯拉4種不同車款，被認為是執行長兼共同創辦人馬斯克(Elon Musk)用來嘲諷看空特斯拉的投資客、美國SEC(證券交易委員會)。Shorts一語雙關，有短褲也有空頭之意；定價小數點後數字是用來抗議2018年SEC對馬斯克的處分，當時他在Twitter表示計畫以每股420美元將特斯拉私有化被控詐欺，最後馬斯克辭掉當時還保有的董事長職位，而且交了2000萬美元罰金。

特斯拉限量短褲背面英文字母、數字代表現有4個車款型號。(翻攝特斯拉官方網站)

也有特斯拉忠實信徒對還沒收到短褲表示諒解，因為特斯拉向來出貨都很慢，很多買家都是為了收藏才訂購短褲，所以並不著急。也有部分已經拿到短褲的人拍賣網站轉賣。

特斯拉上周五(4日)股價收漲0.95%，盤後小跌0.08%，暫報598.57美元。馬斯克上周二(1日)曾發信給員工，勉勵員工努力工作並且表示特斯拉必須更聰明地花錢，並警告一旦投資人發現特斯拉無法如預期實現盈利，股價馬上會崩。

(中時新聞網)