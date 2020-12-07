隨著宅經濟崛起，加上5G智慧手機對電源管理晶片倍數成長，帶動8吋晶圓代工需求激增，致8吋晶圓代工產能吃緊，代工廠聯電(2303)等紛紛調漲代工價，帶動今年股價大漲逾倍，聯電市值繼上周站穩前十，今日再躍升至第七名。

此外，美國國防部於12月3日針對中芯國際(SMIC)等4家中國企業再度發布制裁，在非陸系客戶提高轉單意願的情況下，台廠如台積電(2330)、聯電、力積電、世界先進(5347)仍為直接受惠的業者。台晶圓代工廠產能滿載，台積電股價創新高515元持續領軍。

今年新冠肺炎爆發初期，市場憂心恐將打亂今年半導體景氣回升的步伐，但隨著居家辦公、上課，帶動PC、平板、遊戲機、伺服器等需求大增，使半導體產業成為疫情下的受惠者。

5G智慧手機對電源管理晶片倍數成長，也帶動8吋晶圓代工產能需求激增。據市場評估，5G手機所需要的半導體較4G時代高出許多，例如電源管理IC在4G時代只需要1-2顆，進入5G用量將增至3~4顆；此外，多鏡頭、指紋辨識感測器需求亦增加，由於這些晶片主要採用8吋晶圓生產，在供給有限下，因此呈現供不應求。

8吋晶圓代工產能吃緊，代工廠紛紛調漲代工價，世界先進、聯電已相繼證實漲價消息，並表示訂單將滿到2021年。此外，陸廠中芯國際被美國打壓，更成為助漲台廠之因素。

美國國防部於12月3日針對中芯國際(SMIC)等4家中國企業再度發布制裁。TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，身為中國晶圓代工領頭羊的中芯先是遭美國列入「出口管制關注名單」；本次再被列入「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」，除面臨上游設備及原物料斷炊危機，將對其先進製程的發展，及中國半導體自主化之路造成嚴重衝擊，並將斷絕任何來自美國的投資。

中芯目前旗下的三座8吋廠及三座12吋廠皆位於中國境內，現有總產能(12吋約當)約為23萬片。從客戶結構來看，中芯的客戶以中國IC設計業者為主，受到中美科技戰和中國半導體政策自主化影響，北美區域營收已自2018年第三季33%，大幅降低至今年第三季18.6%，本次限制美方投資的舉動，將再度減少美國IC設計業者的投片意願，使其北美區域營收再度下降。

預期在非陸系客戶提高轉單意願的情況下，台廠如台積電、聯電、力積電、世界先進仍為直接受惠的業者。目前所有業者產能至2021上半年皆已滿載，若要承接部分來自中芯的訂單需要二到三季。

(時報資訊)