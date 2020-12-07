青岩古鎮 中國AAAAA級旅遊景區

2002年，大導演姜文曾主演一部改編同名小說的懸疑電影《尋槍》，該片講述了員警馬山一夜夢醒後，發現自己的槍不見了，在丟失的槍裡面有三顆子彈。於是，馬山開始走上了一條不尋常的尋槍之路。其中有一個場景就是在貴陽的青岩古鎮拍攝。

青岩古鎮位於貴陽市南郊，距市區約29公里。它是貴州四大古鎮之一，一座建於600年前的軍事古鎮。古鎮內設計精巧、工藝精湛的明清古建築交錯密佈，寺廟、樓閣畫棟雕樑、飛角重簷相間。悠悠古韻，被譽為中國最具魅力小鎮之一。城門上大書“定廣門”三個字。城門左右兩邊有逶迤城牆，上築敵樓、垛口、炮臺。全部用方塊巨石築就，一派青灰蒼黑。

青岩古鎮。（圖/蹇金津提供）

石板瓦屋 曲徑蜿蜒的懷舊古鎮

青岩古鎮曾有九寺、八廟、三宮、三閣、一院、一樓，還有石牌坊、城牆等古建築群。原為土城，經數百年歷史滄桑，經多次整修擴建，由土城而漸成街巷縱橫錯綜之石城。還有令人稱奇的，小小古鎮居然同時有古老的寺廟、肅穆的天主教堂和基督教堂，被人稱為“三教並存”。站在定廣門上遠遠望去，尖頂的教堂與巍然的百歲坊遙遙相對，東西方文化矛盾而又統一地在小鎮上合理地存在著。初一、十五，寺廟裡香火不斷，而周日到教堂做禮拜的人也絡繹不絕。站在青岩鎮的城樓上遠眺，尖頂的教堂和肅穆巍然的貞女牌坊遙遙相對，蘊含著許多神話傳說和濃郁的地方特色。

青岩古鎮。（圖/蹇金津提供）

古鎮的建築依山就勢，石雕、木雕工藝精湛，一條條縱橫四方的青石板路和彎曲狹長的小巷，分列兩旁的、古老的石櫃檯和木櫃檯，門窗間精雕細刻的小欞，石坊上倒立的石獅，無不引人發思古之幽情。

除此之外，來到青岩古鎮，特色美食一定是你不能錯過的。

青岩古鎮特色美食。（圖/蹇金津提供）

青岩古鎮特色美食。（圖/蹇金津提供）

(中時新聞網)