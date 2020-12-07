蔡英文總統今天接見澳洲駐臺代表高戈銳表示，去年，臺澳的雙邊貿易額度，創下200億澳幣的歷史新高。她希望能促成雙方更多的合作交流，也期待臺澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。

高戈銳下個月即將離任，蔡英文今天代表政府跟人民，感謝高戈銳對臺澳關係的努力和貢獻。

蔡英文表示，還記得今年3月，高戈銳來到總統府，她與高戈銳代表對於防疫、經濟、貿易及教育等議題，交換了很多想法。過去兩年多，她也常在很多不同的場合見到高戈銳，這代表了臺灣跟澳洲，在很多領域，都有非常密切的合作。

明年是澳洲在臺辦事處成立40周年，她知道高戈銳等人都非常投入各項活動，並且把主軸設為「重新發現澳洲，重新發現臺灣」，要來發掘臺澳關係發展的新機會，「就像在上個月的澳洲葡萄酒品酒會，就非常成功。」

她說，澳洲的葡萄酒一向享譽國際，不過最近特別受歡迎，她在社群平台上，看見各種品牌的澳洲葡萄酒，現在全世界都「重新發現」更多澳洲葡萄酒了。

不只澳洲葡萄酒在臺灣很受歡迎，蔡英文指出，在整體農業產品跟食品方面，澳洲也是臺灣的第四大供應國。去年，我們的雙邊貿易額度，創下200億澳幣的歷史新高。

過去兩年多來，她跟高戈銳一起見證臺灣跟澳洲能源方面合作的進展。她說，臺灣不僅跟澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，在我們推動能源轉型的道路上，臺灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。

蔡英文認為，除了延續這些成果之外，我們非常歡迎澳洲朋友「重新發現臺灣」，也會鼓勵臺灣各界「重新發現澳洲」，促成雙方更多的合作交流。我們也非常期待，臺澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。

總統表示，高戈銳曾經說過，臺灣是澳洲需要時真正的朋友，也強調澳洲是臺灣強而有力的支持者。她必須說，回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是臺灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，臺灣也會盡我們所能給予溫暖跟支持。

她也特別感謝澳洲總理莫里森，支持臺灣的國際參與。去年，澳洲首次加入臺美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），一起舉辦研討會。「我們也希望，未來臺澳在更多的國際議題上，有更密切的合作」。

(中時 )