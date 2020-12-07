中醫大新竹附設醫院藝廊開幕，院方希望給就診鄉親賞心悅目，達到陶冶心靈的效果。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院為營造友善就醫環境，規畫「中醫大藝廊」7日開幕，邀請名冠藝術館總監陳昭賢策展，展出8位藝術家40幅畫作及藝品，院長陳自諒希望藝廊能提昇病人照護優質空間，給就診鄉親賞心悅目，達到陶冶心靈的效果。

展出畫作藝品有，劉國松「日正當中」、朱德群「舒暢」、佐藤公聰「電腦街」、 吳鎮宇「秀。邊界」、游忠平雕塑「另一種關係」、陳嘉慧「天在山之外」等國際級藝術家。

曾任職旺宏教育基金會執行長的張宜如，去年剛辦完自己的個展，提供刻劃少女與寵物互動的「芭蕾舞女孩」，象徵康復重生的「蝶舞」，及充滿浪漫情懷的「睡蓮」，希望透過作品的氛圍，讓看診民眾有不一樣的心靈療癒效果。

國小六年級小畫家陳曦，已和父母遊歷世界22國，她運用彩筆畫揮灑出所見的繽紛世界，屢屢獲獎，特別捐出2幅美人魚畫作給院方，希望透過色彩繽紛，充滿童趣的筆觸，撫慰病患的心靈。陳自諒特別頒發感謝狀給她，讓醫院增添童趣。

口外，旅美藝術家陳嘉慧以個展的型式於B1中醫大藝廊展出，作品是關於自然，詩歌，哲學和夢的抽象表達，由有機的造型，線條和顏色創造出一個充滿美感，輕盈和個性的心象樂園。

身心科主任王明鈺表示，藝術治療可運用在創作過程及創作後的分享，有助人格發展和刺激創作潛能，一般人壓力大或心情鬱悶時，有時透過色彩可舒緩情緒，達到自我關照的效果。

(中時 )