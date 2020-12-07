北市刑警大隊為了防堵毒品氾濫，從家庭、教育、社會等不同面向持續努力，成立毒品危害防制中心、警察局與地檢署「反毒鐵三角」，一改過去透過家人檢舉查緝毒品，將「大義滅親」改為「大義救親」，由家人提供情資，向上追查毒品源頭，消弭毒品犯罪。

刑警大隊毒緝中心表示，緝毒策略已將嫌犯家屬協助提供毒品情資納入，從查緝毒蟲向上溯源，追查販毒的源頭，藉由與毒品人口家屬溝通，除提供戒癮治療外，可讓家屬提供檢舉情資，警方除了積極追藥頭外，更可讓毒品人口不至於重複涉毒。

刑大統計，自2018年起連續2年，查獲數增加80人、62人，截至今年10月，查獲人數較去年同期增加64人，均成長近10％，但北市府加強稽核有3家旅館歇業、4家酒店停止營業，有效減少社會環境面誘惑因素，但以查獲人數上卻向上增加，警方將透過家庭關係修復、輔導與監督功能，才能讓施用毒品人數降低。

北市警方統計近2年家屬檢舉毒品案件，祖父母檢舉子女涉毒只有9件、其餘親人有3件，警方呼籲，多數家屬都害怕會被家人記恨，導致吸毒者越陷越深，台北地檢署檢察長周章欽上月26日邀集警方共同研商打擊毒品策略，從鼓勵毒品人口家屬提供情資，與家屬共同討論，協助吸毒者戒癮治療等方式，如何讓毒品犯罪者復歸社會。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )