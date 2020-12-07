光復高中時尚造型科3年級學生戴小芳獲得全國中等學校家事類技藝競賽美髮組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科3年級學生許純翊（右），近日獲得全國中等學校家事類技藝競美顏組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科3年級學生戴小芳從小就愛玩姊姊的頭髮，對髮型設計有極大興趣；許純翊則是愛幫同學化妝，兩人在各自領域編、畫出一片天，近日參加全國中等學校家事類技藝競賽，分別獲得家事類美顏組及美髮組優勝的佳績。

光復高中校長黃敦煌指出，小芳本身是越南新住民第2代，因為小時候很愛玩姐姐的頭髮，很喜歡做造型，開啟對美髮的興趣，進入光復高中時尚造型科就讀後，藉由美髮課程提升小芳對美髮的學習動力，便立下要當美髮競賽選手為目標。

尤其每當上實習課時，被學姊們努力練習的模樣所吸引，並對她們做出來的成品感到佩服，希望自己也能做出這麼優秀的成品，因此更堅定要在美髮領域走出自己的成就。

戴小芳則表示，為了這次的競賽，她在今年暑假期間就展開密集及扎實的訓練，也對自己的要求很高，而在訓練過程中狀態時好時壞很不穩定，讓她感到很挫敗，但指導老師還是不厭其煩的教導及鼓勵，因此她激勵自己一定要做出好作品，不僅要得到老師的認可更不想辜負師長及家人的期望，果然不負眾望贏得佳績。

獲得美顏組優勝的許純翊指出，她是在高2下學期透過校內技藝競賽成為種子選手，今年也利用暑假每天不停練習、精進自己的技藝，終於成為正式選手。

訓練過程中，最擔心的是無法在時間內完成題目，只能透過不斷練習，每天固定畫數十張紙圖及各種妝容，才逐漸提升自己的速度及技巧。

由於覺得自己不夠優秀擔心無法與他校選手競爭，更主動去搜尋各大競賽的彩妝得獎作品作為模仿及練習的目標，期望自我技術更精進，才有現在耀眼的成績。

(中時 )