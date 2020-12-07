連鎖超市全聯福利中心價格優惠，是許多主婦的最愛，其中以一句「請支援收銀」最讓網友津津樂道，而全聯頭腦也動得快，不僅拓展餐飲事業「全火鍋」，並將其拿來當作「Slogan」，現又推出相關文創商品，不少人大讚這太有商業頭腦了！

一名女網友於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，4日上午10點逛全聯超市時，意外發現層架上多了許多亮橘色的商品，上頭印著「請支援收銀」。商品包括原子筆、購物袋及計算機，原子筆及購物袋都為59元，計算機則為499元，讓原PO見了相當欣喜，直呼這商品「有聲音」。

不少網友認為周邊雖可愛，但是價格太高。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）

貼文曝光後，多數網友都認為售價太貴「好貴」、「太貴了吧！誰要買」、「59元可以買到日本的進口的筆了⋯」、「當作笑話看看」、「一直覺得全聯的廣告行銷文案很可愛、很有創意，但這個……有點太超過了」。另外，其中也有網友表示，因全聯的「全火鍋」下個月將要收店了，原本這些周邊都只有在「全火鍋」會看到，可能趕快拿出來清庫存。

不只文創商品，就連酒也有推出相似周邊。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》臉書）

也有網友分享日前買了「請支援收銀」的襪子。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》臉書）

事實上，全聯已不是第一次將「請支援收銀」運用於商品上，先前也曾推出印有該字串的口罩及啤酒，當時引發不少消費者瘋搶及討論。

(中時新聞網)