電子支付機構將不得作放款、墊款業務。金管會主委黃天牧7日首度明確表示，即便未來新的電子支付機構條例上路，金管會對電子機構從事放款會用非常審慎的態度，放款「現在不准的，未來當然就不准」。

銀行局長莊琇媛也表示，主要是電支機構已可接受儲值，若再可以作墊款或授信，這樣幾乎就等於銀行業務，金管會在這部分會極「審慎」，現行電支條例，及正在立法院討論電票電支二合一的新電子支付機構條例，對於電支機構可承作的業務，都是採正面表列，並沒有授信這個項目，除非是經主管機關核准的其他業務，但金管會並不考慮放行。

現行電子支付機構如街口電支、歐付寶、橘子支等，可接受客戶儲值（但不得支付利息），經營代理收付、轉帳，新的電子支付機構條例，則會新增小額匯款及電支衍生週邊業務，仍是不得經營授信。

立委質詢蝦皮購物平台提供蝦拼晚點付，類似替客戶購物墊款，即類似授信或信用卡業務，憂心引爆新的卡債風暴。

黃天牧對此表示，蝦皮購物平台或蝦皮支付（現為第三方支付業者）目前都不是金管會主管的機構，蝦皮支付因要增資升格為電子支付機構，目前正在投審會審查，未來即便過關，成為金管會主管的電支機構，因為金管會未開放授信業務，所以若是蝦皮電支負責蝦拼晚點付的墊款，則不准許繼續承作。

但黃天牧受訪時亦脫口而出，蝦皮增資要經投審會審查，「我不預期他...」，似乎暗指蝦皮支付恐有陸資疑慮，難過投審會這關，但再追問蝦皮是否難升格為合法電支時，黃天牧則回應「沒有，投審會還在審，我們（金管會）不知道」。

(工商 )