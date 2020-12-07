竹南鎮公所12推出聖誕月系列活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所為歡慶聖誕節到來，特別委由竹南長老教會邀集各教會，從本周起連續推出聖誕節系列活動，包括劇團、園遊會及聖誕晚會報佳音等，讓民眾在這充滿祝福的日子裡彼此關懷，將滿滿的愛擴及鎮內每一個角落，為竹南帶來平安喜樂與祝福。

由於聖誕節已是國內最重要的節慶之一，許多都市都以聖誕節為主題，舉辦許多慶祝活動，像是平安夜報佳音等等，因此，竹南鎮公所為了讓鎮民感受聖誕歡慶氣，所以特別商請竹南長老教會協助規畫聖誕節系列活動，並邀集各教會共襄盛舉。

這項命名為「2020 YESu!聖誕月活動」內容精采豐富，先是在12月11日晚間19時30分，在鎮公所3樓演藝廳，由彩虹劇團演出兒童聖誕音樂劇─極地穿越。

12月19日下午13時，在獅山親子公園舉辦「聖誕親子園遊會」，由鎮內各教會設計出闖關活動、獨輪車聖誕歡唱、青春鼓王秀、詩歌舞蹈、聖誕歌曲演唱、街頭藝人表演…等活動，歡迎親子前往共同度過歡樂、溫馨時光。

最後在12月25日晚間18時40分，在竹南鎮公所3樓演藝廳，舉辦「聖誕晚會報佳音」，當天精彩節目不間斷，有風笛樂手、韓流熱舞、陶笛演奏、詩歌帶動唱、獨輪車表演、奇幻魔術秀、詩歌大合唱、摸彩等精彩節目，並有好禮大放送，歡迎鄉親共襄盛舉。

(中時 )