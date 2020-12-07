香港歌手鄧紫棋(G.E.M)身材嬌小卻有著充滿爆發力的嗓音，近年靠著超廣音域與實力派唱功紅遍兩岸三地，被封為「鐵肺歌后」，如今她愛情、事業兩得意，跟造型師男友馬克穩定交往，屢傳婚訊，沒想到她昨天突po白紗照，讓粉絲驚喜不已，紛紛猜測她是不是要結婚了？

鄧紫棋與造型師馬克交往已經3年，男友陪她四處工作，總在台下深情守護不缺席，足見兩人關係穩定，而昨天(12/7)鄧紫棋突然在IG貼文，寫下：「想當一回公主」，並附上一組白紗美照，只見她穿著上身平口設計、裙擺由細羽毛織成的白紗禮服，簡單將頭髮紮起，大方露出事業線與美背，引發粉絲瘋狂留言「這不是公主，是新娘」、「這是婚紗照吧？」、「要結婚了嗎？」，要馬克快來把紫棋娶走。

鄧紫棋突曬白紗照，被瘋猜要結婚。(取材自鄧紫棋IG)

事實上，今年1月鄧紫棋才爆出跟男友秘婚，傳兩人到泰國的海邊舉辦溫馨婚禮，低調保密，僅邀了彼此的家人跟至親好友前往，而兩人交往3年來始終愛相隨，「姊弟戀」相當穩定，因此婚訊一爆出，外界是一片祝福。

面對披婚紗婚訊，據《ETtoday星光雲》報導，經紀人是予以否認，表示藝人私事他們通常是不會回應的，但這次傳聞實在太好笑，因此受鄧紫棋委托，轉告外界她還沒要結婚，感謝關心，但「不用恭喜她了」。

(中時新聞網)