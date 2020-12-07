今年上半年則受COVID-19疫情衝擊，經濟部表示，百貨公司2至6月營收較上年同月呈現衰退，惟隨國內疫情趨緩，加上政府推出各項振興方案，以及邊境管制推升國人在台消費動能，營業額自7月起轉呈正成長，7至10月營業額較上年同期成長11.5％，綜計1至10月微幅減少0.8％。

經濟部統計處統計，我國百貨公司近年營業額逐年攀升，2014年營業額突破3,000億元，年增6.1％，2015、2016年亦年增4％以上，惟隨電商市場快速發展，衝擊百貨公司營運，致成長幅度趨緩，2017、2018年僅分別年增0.4％及1.6％。2019年受惠新開幕百貨加入營運、改裝調整櫃位並引進人氣美食、設立親子樂園搶攻親子商機、強化體驗型店舖進駐等經營模式，有效提升來客數，帶動成長幅度回升至4.4％。

觀察近年百貨公司各季銷售占比，以10至12月為營收高峰，第4季營收占全年營收比重超過3成，主因週年慶優惠促銷，加以年底耶誕節、跨年等活動，催化買氣延續；其次則落在第2季，主因受惠母親節檔期之挹注；但今年受疫情衝擊，百貨公司第2季受創最深，營收758億元，年減10.6％，而第3季在政府振興方案帶動下，營收回升至858億元、年增9.7％，表現高於第1季及第2季，致今年前3季營收高低次序異於以往。

(工商 )