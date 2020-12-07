投資人看好新冠病毒疫苗問世、新一輪振興方案出爐之後，全球經濟可望加速復甦，製造業活動更加熱絡，因此大舉押注在銅、鎳等工業金屬，這些金屬價格也展現凌厲漲勢。

銅價近來已漲至將近8年來最高水準，身為鋼鐵主要成份的鐵礦砂也是2020年表現最好的資產之一。鋁價自9月底以來累升15％，鋅價自5月中以來勁揚逾4成，工業金屬廠商如Freeport-McMoran、世紀鋁業（Century Aluminum）股價更是氣勢如虹。

工業金屬是建築業與製造業的重要原料，價格尤其與中國製造業活動息息相關，因為該國約占銅等其他工業金屬需求的一半以上。由於中國復甦比預期更迅速，促使工業金屬價格上演大逆轉，一改先前因中美貿易紛爭時的低迷、甚至是年初疫情封鎖而重創需求的頹勢。

此波工業金屬漲勢帶動業者股價飆升至歷來新高。疫苗結果和拜登勝選皆減緩華爾街的疑慮，看好經濟振興措施將進上步推升工業金屬價格。

隨著股市位居高點，債券殖利率仍在史上低點，一些資金如今湧入價格仍未達歷史高峰的原物料領域。

金屬交易商Arion投資管理公司投資經理塔巴塔巴伊（Darius Tabatabai）表示，「兩大未知因素已獲得解決，如今我們看見龐大的資金注入經濟。」

(工商 )