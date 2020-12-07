SOGO百貨天母店周年慶6日結束，受惠天氣變冷與最後囤貨熱潮，12天開出業績新高，突破11億元、較去年同期成長11%，其中citysuper超市增長二成、化妝品成長18%。

SOGO強調，SOGO APP優化，在數位贈券功能便利與省時帶動下，也衝出不少新客群，天母店周年慶12天即突破去年10億再創新高突破11億元；東北季風助攻，帶動冬季服飾順勢發市，活動會館內的歐都納戶外休閒特賣會業績較去年成長近3成。冬被、寢具櫃位商品亦全數推上架，較去年成長1成。歐系家電吸引百萬刷手出動，業績成長3成。

每年周慶必搶的美妝保養優惠組合，首當其衝達成業績目標，較去年成長18%。此外因無法出國旅遊，天母SOGO店搭配銀行及館內回饋，精品COACH、Longchamp等業績成長近15%，另受惠疫情在家自煮風潮，citysuper業績成長20%，包括生鮮蔬果、生活雜貨及營造居家儀式感不可少的紅白酒業績表現佳。

(工商 )