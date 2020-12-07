屏東勝利星村熱鬧強強滾，街區完工後人潮不斷湧入，今由名店阿漢私廚打頭陣，力薦採自竹林有機農場的茶飲新亮點「聖羅勒茶」，並由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運與行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺聯合見證，更請來和服與旗袍美女助陣，期望吸引遊客前來品嘗。

樸作良食創辦人黃淑女指出，栽種的「聖羅勒茶」源自日本，被日本重視養生的族群所喜愛，原來，日本業者考量冬天會下雪，無法全年栽種，加上被自己誠意感動，因此，前來屏東傾囊相授，經過改良，香氣清新濃郁，讓人輕啜一口，就備感放鬆。

屏東是全台聖蘿勒最大產地，無論是種植面積或者產值皆占八成以上，黃淑女解釋，最受歡迎的聖蘿勒茶有四種風味，包含蘋果、香橘、枸杞與薄荷風味，因為口感舒爽，非常解油膩，能被屏東勝利星村名店阿漢私廚指定飲用，感到驚喜。

「將軍宴」源自於勝利星村將軍慶賀重要勝仗或升遷，阿漢私廚透過結合屏東在地食材，搭配眷村料理秘技，獲得許多饕客青睞，包含木炭烤全雞、私房剁椒石斑魚、金蹄東坡肉、有機枸杞葉大蝦、清炒有機白森林、鹹豬肉青松菜、剝皮辣椒雞湯、私房交心拔絲甜點等。

阿漢私廚創辦人蔡明漢說，湖南的剁椒魚頭原本使用草魚頭，但會有國人無法接受的「土味」，因此，改用佳冬石斑魚，肉質鮮美，更受歡迎。

像招牌私房甜點，只款待給「兄弟姐妹交心」的「交心拔絲甜點」，也是竹林有機農場食材，口感繽紛，似有芋頭口感與香味，加上裹著蜜糖，綿密中又似湧出栗子清甜，又似夾著熱帶水果的果香，爆紅至今，不僅是人氣甜點，更猜不到是用什麼食材製作與料理出來的。

蔡明漢說，國人宴飲就是「無雞不成宴」，獨門料理「木炭烤全雞」至少需兩天前預定，因要事先醃製4-6小時，搭配木炭文火慢烤1.5小時，搭配時令根莖類蔬菜在烤雞下方，讓雞油滴到蔬菜上，成為另外一道有雞油香味與精華的蔬菜菜餚。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運指出，黃淑女辭去美容美髮教職「鐵飯碗」而投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容，目前已有7公頃多的農耕面積，生產超過52種蔬果，除都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證外，其中，日產3,000台斤以上的「紅骨九層塔」，更獲得王品集團、台畜與奇美等的青睞，被選為契作對象。

程泰運強調，黃淑女獲得的「2020微型創業楷模」由勞動部主辦，耗時九個多月，從全國分區評選，到動員全國十餘位評審，從全國初選、複選、決選與實地訪查等，獲獎者堪稱過五關斬六將，能自上百位推薦名單中獲獎，讓人敬佩！同時，被屏東名店指定使用「聖羅勒茶」來款待高端消費者，用行動支持創業楷模，讓人開心。

從竹林有機出產的產品，因為「訴求天然、無添加、簡單作就是好食物」，稱為「樸作良食」，行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺解釋，竹林有機農場不只「聖羅勒茶」厲害，像枸杞葉、青松菜與黑葉白菜等，都非常受到歡迎，像不易吃到的枸杞葉，也就是日本人視為健康養生象徵的「活力菜」，自己就很愛吃。

青松菜則由芥菜與油菜一代交配，沒有芥菜的苦味，也保留了清脆的口感，此外，黑葉白菜又稱呼為奶油白菜，葉片是深綠色，但卻又屬於小白菜菜種，因為獨到栽培技術，口感清脆，既沒有白菜的澀味，菜梗更有青江菜甜脆的口感。

姚志旺強調，屏東不只是觀光旅遊大縣，更是神農獎發源地的農業大縣，歡迎民眾「到屏東、當吃貨」，擺脫肺炎陰霾，大啖美食，體驗「幸福肥、不願瘦」的屏東美食天堂。

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