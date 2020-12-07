新竹一對夫妻結婚近29年育有一子，人妻在今年2月間在家中收到新竹地檢署寄來的「不起訴處分書」，她才驚覺陳姓丈夫長期在外偷吃，甚至遭小三的丈夫提告。人妻遭背叛心有不甘，怒向小三提告求償，案經審理，新竹地院認小三侵害人妻配偶權屬實，判其須賠償15萬元。可上訴。

據判決書指出，人妻主張於2019年2月間收到新竹地檢署寄來的不起訴處分書，她才發覺，陳姓丈夫長期外遇一位已婚的劉姓女同事，被劉姓女子的丈夫發現後挨告相姦，該案最終因證據不足而獲不起訴處分。人妻不甘丈夫背著他帶小三奔摩鐵，怒向小三提告求償。

審理期間，劉姓小三否認侵害人妻配偶權，更聲稱在摩鐵的該日她是肚子不舒服外加過敏，考量到下午還要去找客戶才找旅館休息，雖與陳男共處一室，但並未發生任何踰矩關係。

新竹地院審後判定，雖陳男遭劉女丈夫告相姦罪獲不起訴，但該案與此案並無關係，因此不影響判決；此外法官認為，雖劉女主張是因肚痛才前往汽車旅館，但為何不待在公司，而是前去距離公司不遠處的汽車旅館呢？實難想像單純的同事關係會毫不避諱進入摩鐵休息2小時。

此外，劉女在偵訊期間表示是由她開車進入摩鐵，並一手包辦接洽、訂房、付費等流程，法官認定劉女「極熟練自然」與陳男進入摩鐵，均顯現兩人關係已超越正常男女分際，並嚴重侵害人妻的配偶權，於1日判劉女須賠償人妻15萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)