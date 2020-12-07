藝人羅志祥4月遭大陸網紅周揚青「毀滅式分手」，讓他的事業一落千丈，近日羅志祥疑似有意復出，一次大動作解釋搶歐弟女友、宜蘭泳池趴、楊登魁葬禮未現身、孫德榮性騷疑雲、帶小模去歐洲等5項爭議，對此，有網友提問，這些陳年舊事20年來都沒解釋，為什麼最近才想澄清？掀起一陣熱議。

一名網友在ptt發文，羅志祥突然大動作澄清過去幾十年來的爭議，讓他相當納悶，他指出羅志祥和前經紀人孫德榮的恩怨，這20年來都可以處理，他卻沒做出認為舉動，一直以來他都有很多機會解釋這些爭議，然而他卻選擇到周揚青爆出他的性醜聞，狠狠將他打入谷底，才想到要澄清。

原PO質疑，「如果是像他說的那樣清者自清，那他現在也沒有必要解釋澄清呀，為什麼現在又要大費周章解釋呢？」認為羅志祥突然拼命澄清很詭異，只是因為想挽回形象，好讓自己復出而已，貼文一出掀起熱烈討論。

不少網友都提出自己的想法，「因為藝人完全沒新聞比有負面新聞還慘」、「就發現這次不同以往，不洗白不行啊」、「炒新聞吧，自從跟他女友分手後有關他的新聞都是壞新聞」，也有網友認為這是因為羅志祥已經被大陸封殺，「我猜是因為之前中國有市場，台灣評價就不重要」、「無法去對岸賺，想回台灣騙」。

(中時新聞網)