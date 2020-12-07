北市萬華區7日中午12時發生砂石車與腳踏車車禍事故，70歲老翁肢體骨折，警消獲報後將人從曳引車車底拉出，老翁意識清楚，送醫救治，警方現正釐清事故原因。

警方表示，52歲劉姓砂石車駕駛，今中午12時駕駛砂石車從萬華民和街右轉東園街，未注意前方一名70歲劉姓老翁騎車正要過馬路，砂石車右前方擦撞腳踏車，老翁跌倒被壓在車底，駕駛立刻煞車停止。

警消到場發現老翁手腳骨折，意識清楚，劉姓砂石車駕駛酒測值為0，至於事故原因，警方將後續調查釐清。

(中時 )