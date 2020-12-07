北市萬華砂石車撞7旬腳踏車騎士 老翁手腳骨折送醫 14:162020/12/07 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓砂石車駕駛7日中午在民和街、東園路交叉口因未注意車前狀況，擦撞騎腳踏車民眾發生交通事故。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬華區7日中午12時發生砂石車與腳踏車車禍事故，70歲老翁肢體骨折，警消獲報後將人從曳引車車底拉出，老翁意識清楚，送醫救治，警方現正釐清事故原因。 警方表示，52歲劉姓砂石車駕駛，今中午12時駕駛砂石車從萬華民和街右轉東園街，未注意前方一名70歲劉姓老翁騎車正要過馬路，砂石車右前方擦撞腳踏車，老翁跌倒被壓在車底，駕駛立刻煞車停止。 警消到場發現老翁手腳骨折，意識清楚，劉姓砂石車駕駛酒測值為0，至於事故原因，警方將後續調查釐清。 高雄路竹竹湖橋13機車追撞 2人受傷 汽車撞分隔島飛越至對向空地 駕駛昏迷送醫 (中時 ) #萬華 #砂石車 #腳踏車 #騎士 #骨折 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 139線道百萬轎車險墜山谷 衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開 12:062020/12/04 社會 油罐車轉彎擦撞機車 老翁腿卡護桿緊急脫困 18:582020/12/04 社會 東河鄉長葉啟伸及司機加路蘭自撞 幸無大礙 13:422020/12/06 社會 自小客車國道中線突故障 釀4車追撞事故、2人送醫 14:362020/12/07 社會 桃園高速過彎 酒駕男自撞電線桿奪命 10:072020/12/06 社會 台6線公館2台機車擦撞 男騎士摔車送醫不治 14:552020/12/05 社會 汽車暴衝猛撞 47機車骨牌倒 04:102020/12/05 社會新聞 7旬翁騎單車3小時 還沒到先被強風吹倒 中市暖警及時救援 14:072020/12/05 寶島 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 大胸長腿人妻天天想要 大13歲老公1週只哈1次好哀怨 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 美艷人妻突收不起訴書好困惑 看完內容臉綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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