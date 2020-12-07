三灣鄉立圖書館配合台灣閱讀節，推出小小愛書人及借好書、送好書活動。（三灣鄉立圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉立圖書館配合台灣閱讀節，推出小小愛書人及借好書、送好書活動。（三灣鄉立圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

今年台灣閱讀節已在上周六登場，連續多年勇奪全國借閱率冠軍的三灣鄉立圖書館，為配合閱讀節的歡樂氣氛，今年除了爭取到國家圖書館補助的「愛書人親子故事闖關GO」活動外，館方還舉辦「好書大方送」，借書就送好書的活動，歡迎大家一起來借好書、看好書。

三灣鄉立圖書館指出，台灣閱讀節是一項全國性活動，其中一項專題「小小愛書人」，是以0至6歲幼兒為對象，透過聽、說、讀、寫、玩等活動設計與帶領，讓幼兒接觸文字及書本，成為小小愛書人。內容包括有1、唱唱兒歌，讓幼兒透過聽、念兒歌，從歌詞中認識並學會新詞彙。2、說說世界，讓幼兒能說出食衣住行等生活相關事物，並能表達出完整句子。3則是讀讀故事，陪幼兒讀繪本故事，從中引導孩子學會握書、翻頁、指讀，激發幼兒喜愛閱讀的興趣。4為塗塗寫寫，增進幼兒對於文字符號的敏感度，協助發展自發性的讀書能力與興趣。最後則是玩玩繪本，透過遊戲的方式，讓幼兒更了解繪本中的故事元素，培養對閱讀的興趣。

三灣鄉立圖書館將在12月12日上午在圖書館，舉辦小小愛書人活動，鄉內家中有3至5歲幼兒的家庭，都歡迎同來享受書香樂趣。

而三灣鄉立圖書館每年都會收到讀者或出版社所贊助、捐贈的新書，但因為部分書籍館內已有，所以為了讓這些資源可發揮最大效益，所以圖書館特別舉辦「借書送好書」的活動，即日起，只要到館借滿15本，或是兒童書、期刊、視聽資料等借滿30本，就可以選一本最喜歡的書帶回家，總共有200本好書。

(中時 )