鴻海(2317)攜手晶圓代工，台股登14250點再創新高！

上周率領台股登上14000點歷史新高的聯電(2303)及台積電(2330)今天依舊閃亮，聯電及台積電跳空開高不久分別站上50元及510元關卡，讓台股多頭氣勢旺到爆，早早就攻抵14300點，再寫台股新記錄，中小型股亦在晶圓雙雄頂天下活蹦亂跳，中環(2323)、錸德(2349)、辣椒(4946)、華邦電(2344)、業旺(1475)、鈺創(5351)、同致(3552)、鈦昇(8027)、撼訊(6150)、信驊(5274)、金寶(2312)等亮燈漲停，不過，晶圓雙雄等半導體個股吸金猛漲讓指數宛如急行軍，卻造成其他非半導體類股資金排擠，加上指數衝高後，獲利了結賣壓也湧現，大立光(3008)、玉晶光(3406)、和泰車(2207)等股價走弱，致使台股指數漲幅在中場過後一度急縮，所幸鴻海在收盤前買盤簇擁，股價向上急攻，穩住台股指數，台積電及聯電亦在尾盤大單收高，終場加權股價指數14256.6點，上漲124.16點，成交量3317.38億元，OTC指數為179.64點，下跌0.67點，成交量706.52億元。

今日上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲4.41%，其次是半導體類股及電腦週邊設備類股，分別上漲1.9%及1.29%，表現較差者為玻璃類股、汽車類股及造紙類股，其中玻璃類股下跌1.73%，汽車類股下跌1.67%，造紙類股下跌1.66%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲1%，表現最差為生醫類股，下跌2%。

就技術面來看，今天台股在晶圓雙雄領軍強攻下，指數跳空開高，早盤一度突破14300點，再創歷史新高，不過隨後獲利了結賣壓出籠，終場上漲124.16點，以14256.6點作收，再創收盤歷史新高；台股指數在上周站上14000點關卡，目前短、中、長期均線呈多頭排列，且量能並未失控，成交量屬價漲量增、價跌量縮的多頭型態，加上台幣維持升值走勢，外資上周五回補買超百億元，融券餘額也在歷史高點水位，台股有機會維持軋空行情，何時見高反轉仍待觀察。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國總統大選告段落不確性因素降低，拜登可望勝選且國會仍兩黨分治預期下，未來增稅等爭議法案通過機率降低，預期新刺激方案規模將在2兆美元左右，抑制公債殖利率彈幅，資金回流股市及科技股，也將有利台股走勢；先前因貿易戰美方對華為、中芯半導體做出限制，預期拜登勝選後可能較為緩和，後續新政府動向，也將牽動原先台股受惠或受害概念股變化，不過，推估陸廠去美化的趨勢不變，台灣半導體供應鏈仍可望持續受惠。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，即使歐美新增確診人數持續破表，但美國大選後不確定因素消除，加上疫苗頻傳利多，11月以來全球股市全面上漲。展望後市，雖然短線對台股的雜音干擾為RECP對台灣傳產不利，但實施時間尚長，中短期內對台灣負面影響力尚不大，另據過去經驗顯示，美國國會由兩黨分治反有利於股市，加上2021年全球經濟回升趨勢不變，美台企業獲利預估仍有上修空間，預期台股此波多頭行情至少可延續至明年第一季。

魏永祥指出，後市股市續漲的最大動力仍是資金行情，2008年金融海嘯時，FED實施QE後資產負債表擴張3.6兆美元，資金行情推升美股上漲約1倍，此次自2019/8 FED停止縮表以來，資產負債表擴張3.4兆美元，考量兩段期間美股總市值不同，理論上推估此次擴表對美股推升的漲幅應有40~50%，但目前美股僅上漲23%，後續資金行情仍值得期待，台股亦將受激勵再創高峰；選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。

(時報資訊)