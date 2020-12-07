香港青年團體「邊城青年」日前巡迴至台南舉辦「反送中」意象展，卻遭到不明人士蛋襲。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

香港青年團體「邊城青年」日前巡迴至台南舉辦「反送中」意象展，卻遭到不明人士蛋襲。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

在台灣的香港青年團體「邊城青年」日前巡迴至台南舉辦「反送中」意象展，昨日（6）大門卻遭到不明人士蛋襲，主辦單位強烈譴責此惡意破壞及恐嚇行為，並已報警交由警方調查。而台灣基進台南黨部主委李宗霖、民進黨籍台南市議員蔡筱薇等人都強調，嚴厲譴責暴力行為。

蔡筱薇指出，此案後面是否為有心人士刻意操作，或者其他勢力滲透組織，希望相關單位追查到底，警方也應加強展覽及當地港人的安全。她也強調，台灣是自由民主的國家，而台南更是民主聖地，展覽絕不因攻擊、恐嚇就撤展，也可藉由這個機會，讓更多民眾了解港人被極權壓榨的血淚歷史。

台灣基進台南黨部主委李宗霖則表示，台北港人餐廳「保護傘」同樣被不明人士潑糞而暫停營業，何韻詩、林榮基等香港人士，來台也曾被統促黨潑漆對待，但民主浪潮並不會隨著這些汙垢而消退，這些遭遇只會再次提醒我們，需要不斷的捍衛民主台灣、在台灣撐起香港。

台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦也表示，為何一個靜態的展覽會遭到蛋洗的威脅恐嚇？這應是來自於某些人對於自由的畏懼。她還說，那幾顆砸在門口的雞蛋，不會達成威脅與恐嚇的目的，反而更加堅定我們與香港手足站在一起的信念。

「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，展期至12月19日結束，時間為早上9時至18時，每周一休館，地點則位於台南神學院原圖書館2至3樓， 免費入場。

(中時 )