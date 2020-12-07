New eID遲未亮相 內政部：蘇揆未正式核定

新式數位身分證New eID何時亮相，行政院祕書長李孟諺上周證實，蘇揆已核定證卡的「樣卡」，將請內政部儘速召開記者會對外說明。但徐國勇今天表示，蘇揆雖核定「樣式」，但還未正式核定本案，內政部尚無對外舉行記者會的時程。

新式數位身分證New eID已確定明年7月全面換發。內政部表示，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦。不過，截至目前為止，尚未對外公開亮相。

李孟諺上周在行政院會後記者會說，蘇揆早已核定樣卡，政院會請內政部儘速開記者會對外說明。不過，徐國勇下午出席「台北市周遊獅子會捐贈救災越野車儀式」時澄清，蘇揆已同意的是New eID「樣式」，但還沒有正式核定，內政部將等蘇揆正式核定再舉行記者會。

對於身兼民進黨主席的蔡總統日前在中常會表示，New eID的資安問題必須好好處理，防守不是找幾個駭客來試一試，不見得是解決的方式。徐國勇也說，蔡總統已經講得很清楚，內政部會加強溝通，再來處理相關問題，何時開記者會時程沒有完全確定，要等正式核定後才會處理。

(中時 )