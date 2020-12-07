國民黨前發言人胡文琦。（本報資料照）

前國民黨文傳會副主委、發言人胡文琦3年前針對有意爭取高雄市長初選的立委林岱樺的囑託案，遭行政院調查，質疑是行政院介入黨內初選，並直指是受到「某直轄市市長指揮」，時任高雄市長的陳菊認為胡影射她而提告，案經高雄地檢署2度不起訴，但陳菊卻持續再議，雄檢將全案移轉台北地檢署偵辦，北檢第3度偵辦後，仍將胡不起訴處分。

2017年4月19日，胡文琦出示行政院公文，質疑時任行政院祕書長陳美伶調查立委林岱樺至少12件囑託案，由於林爭取高雄市長民進黨內初選，質疑行政院介入民進黨高雄市長初選，胡並稱「陳美伶屬於新潮流系，受某一位直轄市市長指揮」，「把行政院當成民進黨高雄市長初選的戰場」。

時任高雄市長的陳菊認為胡發言影射她，向高雄地檢署控告胡涉嫌妨害名譽，高雄地檢署2度偵辦，都認為胡發言內容並未指名道姓，罪嫌不足，將胡不起訴。

但陳菊不服，持續提再議，雄檢只好以胡發言地點在國民黨中央黨部，管轄權屬於北檢為由，在去年底將全案移轉管轄由北檢偵辦。不過，北檢第3度調查後，仍認為胡罪嫌不足，今第3度對胡不起訴。

(中時 )