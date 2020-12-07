網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

萬華地方年度盛事的青山宮「靈安尊王千秋聯合遶境大典」是台北重要的文化祭典，但今年因鞭炮聲整晚響不停，當地居民打爆1999專線，爆發眾多民怨。台北市長柯文哲今被記者詢問是否會針對宮廟開罰，柯僅回答：法不溯及既往」，遭網友怒轟：講幹話嗎？

青山宮遶境鞭炮放整晚，甚至到今早都還在放，導致當地居民打爆1999專線，柯文哲今（7日）出席市府資料治理委員會成立大會，被問及是否開罰？柯表示，法不溯及既往，市府會針對這件事情做檢討後，再公布該如何做處置。

不過，柯文哲的回應，引發批踢踢網友不滿，怒轟「選你當市長來問要怎麼解決... 三歲小孩也會問不是」、「柯批你敢嘴喔」、「法不溯及不是這樣用的！那工廠違規跟道路違規，都不用罰啊」、「哇那所有違法都能這樣了」、「遇到宗教自動轉彎，不是第一次，得罪太多人」、「市長管不到萬華啦」、「沒擔當！答那什麼話」、「尤其他還是台北市長，這回應真他媽的拉機」。

更有網友痛批，「果然不敢得罪宮廟，這已經不是吵不吵的問題而是時間點」、「死老百姓安寧有比地方宮廟重要嗎」、「敢得罪藍綠橘黃，就是不敢得罪宮廟，好神奇的力量啊」、「不許小巨蛋唱過12點，但公廟可以半夜放鞭炮，讚啦」、「政客誰敢動宮廟啦」、「鞭炮噪音垃圾該罰就罰阿，還有沒帶口罩的疾管署不用開罰嗎」？

(中時新聞網)