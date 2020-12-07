2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」，將於12日起至明年2月28日於茶花產銷班登場。（陳育賢攝）

2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」，將於12日起至明年2月28日於茶花產銷班登場，本周六的開幕活動有茶花闖關、茶花果凍DIY及茶花扦插教學體驗，還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售，民眾可前來賞花、買花、抽好康。

副市長沈慧虹表示，新竹市是台灣茶花的重要生產地，茶花有「冬椿」美稱，是新竹市最具代表性的農業品牌，她的姿態優美花色繽紛豔麗，在產銷班用心研發栽種技術下，竹市茶花開發品種已增加到1500多種，栽培面積擴展至15公頃。

農會理事長陳全桂指出，茶花不僅是新竹人的驕傲，更是香山區的亮點，農會自2004年起與市府合辦茶花季，今年已邁入第17年。每年入冬後，嬌豔繽紛的各品種茶花紛紛綻放，像是瑪麗公主、雪中紅等，在產銷班與各茶花園的努力下，品質好、種類多、扦插、嫁接、雕塑研發技術更多元。

他表示，茶花的花期長、耐寒性高，花季從冬季跨到春季，既可為寒冬添暖意，又可為曉春增艷麗，另，周邊產品如茶花精緻皂、精油洗髮精、身體乳等都是農會的熱賣產品。

市府指出，2020茶花季活動將在本周六開跑，活動將持續至明年2月28日，邀請民眾一起到茶花產銷班、暢遊茶花園，賞花、買花、品花一起抽好運，選擇適合自己的花品，好運一整年！

除此之外，新竹還有許多出色的農產品，如好香米、特等獎蜂蜜等，加上香山人好客，用豐富的物產歡迎大家，來香山走透透來趟微旅行。

產業發展處長張力可表示，本周六的茶花季開幕活動，當天將有年輕人最喜愛吸睛又時尚的打卡網美牆，還有老少咸宜的「茶花闖關」、「茶花果凍DIY」及「茶花扦插教學體驗」等活動，園內還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售、家政教育成果展等。

本周六上午11點起，只要拿5張今年11、12月發票，就可兌換茶花苗及園遊券，當日限量500份，換完為止。此外，購買茶花就贈送茶花皂，首日限量500份，送完為止。周日還有贈送茶花苗及茶花皂各300份。

另，茶花季開幕當天的「茶花闖關」活動，採網路預約報名，想參加的民眾可至新竹市農會臉書報名；「茶花果凍DIY」及「茶花扦插教學體驗」則採現場受理報名。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸參與茶花季活動，本周末特別安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，終站為「新竹市茶花產銷班」，12日當天三姓橋火車站第1班發車時間上午8點、末班車下午4點。茶花產銷班站第1班發車時間為上午8點30分、最後1班車為下午4點30分，每半小時1班。

13日當天三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每1小時1班車。相關活動資訊可洽新竹市農會：03-5386143分機503、500。

(中時 )