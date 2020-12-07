在迎來Apple Watch Series 6、iPhone 12系列、iPad Air以及搭載M1晶片的MacBook等新品之後，還覺得不夠過癮嗎？很期待今年蘋果能秀出令你期待的「One more thing」嗎？根據外媒報導，蘋果已通知服務提供商在12月8日將會釋出一些跟AppleCare相關的改變，這被推論是蘋果還有新品即將推出的預告！

《MacRumors》報導，根據可靠的消息來源指出，蘋果向服務提供商發送內部備忘錄，內容指出近期會有一些與AppleCare相關的改變，並請相關技術人員能為全新的產品SKU、全新/更新產品敘述以及全新/更新產品價格做好準備。而備忘錄提及的時間是太平洋時間12月8日早上5:30，是台灣時間同日的晚間9：30。

由於蘋果還有不少傳聞已久的新品尚未發表，包含新款Apple TV、AirPods Studio頭戴式無線耳機，以及AirTag藍牙追蹤器等等。因為AirPods Studio以及AirTag的相關描述，已出現在iOS 14.3 beta 版當中，因此外媒預測這兩款新品在近期登場的可能性最高。不過這兩款產品已經錯過了幾次發表會，都未正式推出，因此到底會不會在12月8日正式公開，還得等蘋果官方公佈的資訊才能算數！

說到新品，蘋果台灣官網近期終於開賣了MagSafe充電器，所提供的磁吸對位體驗，僅適用於 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 機型（且需要搭配額外的20W USB-C 電源轉接器（另購））才能使用，也是果粉們近期可以參考的最新產品。而同類的MagSafe雙充電器，則雖然已經上架，卻尚未正式開賣。

(科技)