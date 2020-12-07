銘傳大學廣告暨策略行銷學系於12月5日在濕地展演空間舉辦｢106年畢業成果展＿＿眼科」，此次展出由指導老師李碩敏及陳姿佑、蔡宛紜、游緗禾、鄭媃謙、林怡瑄五位同學組成「A3的魔幻舞台」團隊，Ａ３諧音意指〝會瘦、會水〞作為此次展演的延伸概念，其指導老師希望透過時下年輕人創意的風格來行銷宣傳「A3綠柳紅玉」，並以此作為參加成果的發表。

圖為李碩敏老師及劉伯恩醫生指導的主題「A3綠柳紅玉」，現場更備有讓民眾品嚐體驗的服務。(圖:賴麗如攝)

相信大家一定對於綠柳紅玉相當陌生，據李碩敏老師受訪時表示，其實綠柳紅玉是被譽為世界頂級的紅茶品種，其原料來自日月潭魚池鄉農會推出的「台茶十八號紅玉紅茶」，這種茶種具有降低血壓及減少脂肪囤積等益處，另含有豐富的兒茶素可防止動脈硬化等益處，還有來自雲林的「綠皮柳丁」，綠皮柳丁經由專業技術萃取出的欣樂芬素及膳食纖維，這些成分都具有降低膽固醇、降低體脂肪、美白等功能，同時為了鼓勵台灣在地小農，「A3綠柳紅玉」堅持選用了台灣在地的原料，從產地直接購買，因此品質受到相當嚴格的把關。

而台灣長照醫學會理事長（肥胖症專科醫師劉伯恩）也親自參與打造「A3綠柳紅玉｣，相信可以為民眾帶來更低熱量的飲品體驗，劉伯恩醫師提到，現代人因壓力大，時常慣性飲用含糖飲料，但這些生活中的加工製品所含的高熱量是造成肥胖的一大主因，而茶類飲料不僅相對健康，更少了過多的糖類攝取，對體重控制有一定的幫助，另外聞名中外的紅玉(台茶１８號)這類茶中具有台灣山茶的基因，沖泡後帶有天然肉桂淡香，入口會產生一股清涼如薄荷的芳香感溫潤舌尖，別具獨特的香氣與甘美的口感，令人一品難忘，可謂是台灣茶最極致的代表。

圖為李碩敏老師與此次畢展的參展學生合照。(圖:賴麗如攝)

(中時新聞網)