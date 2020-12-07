苗栗縣警局7日舉辦員警安全駕駛訓練。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局為提升員警駕駛汽、機車技術及防禦駕駛觀念，特別聘請新竹安全駕駛教育中心教練，至苗栗縣模型飛機場實施訓練，訓練課程包含車輛點檢安全確認、車輛慣熟、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作、彎道制動技巧、綜合轉彎等課程，讓員警可運用於日後執勤工作中。

警方表示，警察人員在執行追緝犯罪車輛，及攔停交通違規車輛時，出現不聽制止，或拒絕停車接受稽查逃逸過程中，易衍生交通事故，因而造成人員傷亡。為避免類似憾事再發生，苗栗縣警局長翁群能特別指示交通隊，除了實施動態訓練外，也應將警政署函發員警執勤追緝車輛探討及駕車行使交通優先權等2個影像，納入靜態教學課程，翁群能並提醒同仁，警察人員駕車執行緊急任務時，得啟用警示燈及警鳴器，依法行使交通優先權，仍應顧及行人及其他車輛安全。

縣警局這次實施的汽、機車安全駕駛訓練課程，讓員警親自體驗行經彎道正確駕駛技巧，為進彎減速及出彎加速，以及發現危險時立即重踩煞車仍需0.5-0.75秒反應時間及車輛配備ABS裝置重要性，參訓員警深感受益良多。

(中時 )